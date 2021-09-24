24 Eylül 2021, Cuma
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Çamlıca Kulesi yayıncılık hayatında 1 yılı geride bıraktı! Avrupa’nın en yükseği, İstanbul’un yeni simgesi
İstanbul'un siluetini anten çöplüğünden kurtaran Çamlıca Kulesi’nin hizmete girişinin birinci yılı. Avrupa’nın en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, mimari yapısıyla da görenleri kendine hayran bırakıyor. İstanbul’un yeni simgesi haline gelen kuleden son gelişmeleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.