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Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışının 2. yılı! Türkiye’nin en büyük 3. sağlık yatırımı!

A Haber
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Giriş: 21.05.2022 16:31
Sağlık alanındaki en büyük yatırımlardan biri olan İstanbul Başakşehir Cam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin açılışının ikinci yıldönümü. Hastane şu ana kadar pandemi hastalarının sağlıklarına kavuştuğu yer olurken aynı zaman ayaktan 5 milyon hastaya da şifa oldu. Bunun yanı sıra 200 binin üzerinde yatan hastaya da hizmet verildi. Çam ve Sakura Şehir hastanesi koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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