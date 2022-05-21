21 Mayıs 2022, Cumartesi
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Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışının 2. yılı! Türkiye’nin en büyük 3. sağlık yatırımı!
Sağlık alanındaki en büyük yatırımlardan biri olan İstanbul Başakşehir Cam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin açılışının ikinci yıldönümü. Hastane şu ana kadar pandemi hastalarının sağlıklarına kavuştuğu yer olurken aynı zaman ayaktan 5 milyon hastaya da şifa oldu. Bunun yanı sıra 200 binin üzerinde yatan hastaya da hizmet verildi. Çam ve Sakura Şehir hastanesi koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.