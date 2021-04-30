30 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Çalışma izniyle ilgili İçişleri Bakanlığından ek genelge | Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

Çalışma izniyle ilgili İçişleri Bakanlığından ek genelge | Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2021 18:05
Güncelleme:30.04.2021 18:07
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Seyahat İzin Belgesi konulu ek genelge gönderdi. Genelge 17 günlük kapanma kapsamında seyahat izin belgesi istenilmeyecek kişiler açıklandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.

Genelge kapsamında; zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin yanı sıra profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak. Ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çalışma izniyle ilgili İçişleri'den ek genelge
Çalışma izniyle ilgili İçişleri'den ek genelge
Rus aşısının yan etkileri var mı?
Rus aşısının yan etkileri var mı?
Teröristler İsviçre'de Türkleri hedef alıyor!
Teröristler İsviçre'de Türkleri hedef alıyor!
Kılıçdaroğlu yine kendiyle çelişti
Kılıçdaroğlu yine kendiyle çelişti
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Rus aşısına acil kullanım onayı verildi
Rus aşısına acil kullanım onayı verildi
Öve öve bitiremedi! 1 ayda çöp oldu
Öve öve bitiremedi! 1 ayda çöp oldu
Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleri
Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleri
Türkiye bölgesinde oyun kurucu
Türkiye bölgesinde oyun kurucu
Yerli aşı ne zaman çıkacak?
Yerli aşı ne zaman çıkacak?
İlk kez görüntülendi! İşte burada üretilecek
İlk kez görüntülendi! İşte burada üretilecek
PKK'nın yeni hedefi metropoller mi?
PKK'nın yeni hedefi metropoller mi?
Daha Fazla Video Göster