Çalışma izniyle ilgili İçişleri Bakanlığından ek genelge | Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Seyahat İzin Belgesi konulu ek genelge gönderdi. Genelge 17 günlük kapanma kapsamında seyahat izin belgesi istenilmeyecek kişiler açıklandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.

Genelge kapsamında; zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin yanı sıra profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak. Ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek.