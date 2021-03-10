Çad Cumhurbaşkanı adayı Malloum Yoboide Djeraki A Haber'e konuştu! Flaş Osmanlı ve Türkiye açıklaması

Türkiye’de uzun yıllar yaşam süren ve Trakya’dan mezun olan Malloum Yoboide Djeraki, Çad’da 2021’in Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday oldu. A Haber'e konuşan ve önemli mesajlar veren Djeraki, "Türkiye’den bahsetmek demek Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsetmek demektir. Osmanlı 700 yıl boyunca dünyayı yönetmiş bir hükümdarlıktı. Türkiye’nin Afrika’da yerini alması gerekli. Eski tarih izlerin takip etmesi gerekir." dedi.

Türkiye'de uzun yıllar yaşam süren ve Trakya'dan mezun olan Malloum Yoboide Djeraki, Çad'da 2021'in Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine aday oldu.

"TÜRKİYE'DE ÇOK BÜYÜK ANILARLA DÖNDÜM"

Tam anlamıyla Türkiye dostu olan Djeraki, A Haber'e yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilk defa katılacağını bildirdi.

Djeraki, "Bir Afrikalı olarak Türkiye'de eğitimimi tamamladım ve ülkeme çok büyük anılarla döndüm" dedi.

"TÜRK KÜLTÜRÜNÜ VE HALKINI SEVİYORUZ"

Türkiye ile ilgili önemli mesajlar veren Malloum Yoboide Djeraki, "Türk milleti çok dinamik, kendine güvenen, ümitli bir toplum, Türk halkı referansı ve geçmişi Osmanlı bir İmparatorluğu'ndan bahsediyorum. Biz öğrenciyken orta okuldayken tarih dersinde Osmanlı tarihi okuduk. Dünyayı yönetmiş bir toplum. Türk halkı sıcakkanlı, kucaklayıcı ve misafirperverdir. Biz Türk halkını ve kültürün çok seviyoruz. O sebeple bu seçim arifesinde Türkiye'ye gelip buradaki atmosferden enerji alarak daha güçlü bir şekilde seçime girmek istiyorum. Afrika hala kaynakları başkaları tarafından sömürülen bir kıta işte bu yüzden tüm Afrikalıların ülkelerine katkıda bulunabilmesi için kesinlikle çalışmaları bir şeyler yapmaları gerekiyor. Bir aday olarak istediğimiz, herkesin bir işi olsun, herkes için adalet sağlansın. Tarihsel ve kültürel olarak da yerimizi almak istiyoruz." dedi.

OSMANLI VE TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Djeraki, "Türkiye'den bahsetmek demek Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsetmek demektir. Osmanlı 700 yıl boyunca dünyayı yönetmiş bir hükümdarlıktı. Türkiye'nin Afrika'da yerini alması gerekli. Eski tarih izlerin takip etmesi gerekir. Çoğu genç Afrikalı daha önce Avrupa'ya, Fransa, İngiltere ve Rusya'ya gitmek için hayal kurardı. Şimdi son zamanlarda Türkiye'ye gelmek için burada kariyer yapmak için can atıyorlar. Çünkü Türkiye onlar için yeni bir hedef yeni bir umuttur." şeklinde konuştu.



