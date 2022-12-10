10 Aralık 2022, Cumartesi
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Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete’de! 16 ülkeye yeni büyükelçi atandı
16 büyükelçi görevden alındı, yerlerine yeni isimler atandı. Büyükelçiler kararnamesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte yeni atanan isimler…
16 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİ ATANDI
Yunanistan Büyükelçiliği'ne Çağatay Erciyes
Cibuti Büyükelçiliği'ne Cenk Uraz
Arjantin Büyükelçiliği'ne Süleyman Ömür Budak,
Ürdün Büyükelçiliği'ne Erdem Ozan,
Norveç Büyükelçiliği'ne Gülin Dinç
Peru Büyükelçiliği'ne Serra Kaleli
Litvanya Büyükelçiliği'ne Görkem Barış Tantekin
Lüksemburg Büyükelçiliği'ne Engin Yürür
Botsvana Büyükelçiliği'ne Ahmet İdem Akay
Senegal Büyükelçiliği'ne Hatice Nur Sağman
Malta Büyükelçiliği'ne Erdeniz Şen
Benin Büyükelçiliği'ne Mesut Koç
Umman Büyükelçiliği'ne Muhammet Hekimoğlu
Uganda Büyükelçiliği'ne Mehmet Fatih Ak
Ruanda Büyükelçiliği'ne Aslan Alper Yüksel
Avustralya Büyükelçiliği'ne Ufuk Gezer