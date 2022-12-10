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Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete’de! 16 ülkeye yeni büyükelçi atandı

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Giriş: 10.12.2022 09:40
16 büyükelçi görevden alındı, yerlerine yeni isimler atandı. Büyükelçiler kararnamesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte yeni atanan isimler…

16 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİ ATANDI

Yunanistan Büyükelçiliği'ne Çağatay Erciyes

Cibuti Büyükelçiliği'ne Cenk Uraz

Arjantin Büyükelçiliği'ne Süleyman Ömür Budak,

Ürdün Büyükelçiliği'ne Erdem Ozan,

Norveç Büyükelçiliği'ne Gülin Dinç

Peru Büyükelçiliği'ne Serra Kaleli

Litvanya Büyükelçiliği'ne Görkem Barış Tantekin

Lüksemburg Büyükelçiliği'ne Engin Yürür

Botsvana Büyükelçiliği'ne Ahmet İdem Akay

Senegal Büyükelçiliği'ne Hatice Nur Sağman

Malta Büyükelçiliği'ne Erdeniz Şen

Benin Büyükelçiliği'ne Mesut Koç

Umman Büyükelçiliği'ne Muhammet Hekimoğlu

Uganda Büyükelçiliği'ne Mehmet Fatih Ak

Ruanda Büyükelçiliği'ne Aslan Alper Yüksel

Avustralya Büyükelçiliği'ne Ufuk Gezer

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