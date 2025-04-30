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Büyük yolsuzluk operasyonunda son durum ne?

Büyük yolsuzluk operasyonunda son durum ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 22:32
İBB’nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’nun giriş yaptığı ve güvenlik kameralarının kapatıldığı otele ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Otelin güvenlik müdürü ifadesinde, "Kameraların kapatıldığını fark etseydim mutlaka müdahale eder, durumu amirlerime bildirirdim. Gelen kişilerin kamu görevlisi olması nedeniyle çantalarında ne olduğunu sorgulamadık" dedi. Büyük yolsuzluk operasyonunda süreç derinleşiyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Saraçhane'den aktardı.
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Büyük yolsuzluk operasyonunda son durum ne?
Büyük yolsuzluk operasyonunda son durum ne?
Büyük yolsuzluk operasyonunda son durum ne?
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