Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber'de: Kılıçdaroğlu ülkemiz için tehlikeli bir aday

Tarihi 14 Mayıs seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Meydanların dili neyi işaret ediyor? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, A Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi ile ilgili "İnce'ye ve ailesine yapılmış bir kumpas var." dedi. Destici, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirerek "Kılıçdaroğlu şimdi hedef saptırmak için ben yapmadım Rusya yaptı diyor." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN