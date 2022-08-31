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Bursa'daki terminalin çökme anı kamerada! Yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o anlar...

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Giriş: 31.08.2022 20:11
Bursa'da sağanak nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.Bursa'da kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkilerken, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısının bir bölümü yağış ve fırtına nedeniyle çöktü.
Bursa’daki terminalin çökme anı kamerada!
Bursa'daki terminalin çökme anı kamerada!
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