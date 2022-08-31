31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Bursa'daki terminalin çökme anı kamerada! Yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o anlar...
Bursa'da sağanak nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.Bursa'da kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkilerken, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısının bir bölümü yağış ve fırtına nedeniyle çöktü.