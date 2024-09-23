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Bursa’da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Bursa’da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 09:47
Güncelleme:23.09.2024 09:47
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde eğitim uçağı düştü. Öğretmen pilot ile öğretmen pilot adayı hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Yusuf Gül detayları aktardı.
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Bursa’da eğitim uçağı düştü
Bursa’da eğitim uçağı düştü
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