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Bursa'da DEAŞ operasyonu

A Haber
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Giriş: 29.12.2022 13:51
Bursa'da yeni yıl öncesinde DEAŞ operasyonu yapıldı. Baskınlarda 16 zanlı yakalandı. Gelişmeleri, A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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