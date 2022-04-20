Bursa’da cezaevi servisine yönelik bombalı saldırı! İşte patlama anı

Son dakika haberine göre…. Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik olarak bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Elektrik direğine konulan EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı. O anların görüntüsü ortaya çıktı. İşte o anlar…

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