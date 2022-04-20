20 Nisan 2022, Çarşamba
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Bursa’da cezaevi servisine yönelik bombalı saldırı! İşte patlama anı
Son dakika haberine göre…. Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik olarak bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Elektrik direğine konulan EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı. O anların görüntüsü ortaya çıktı. İşte o anlar…