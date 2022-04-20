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Bursa’da cezaevi servisine yönelik bombalı saldırı! İşte patlama anı

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Giriş: 20.04.2022 10:52
Güncelleme:20.04.2022 10:52
Son dakika haberine göre…. Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik olarak bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Elektrik direğine konulan EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı. O anların görüntüsü ortaya çıktı. İşte o anlar…
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