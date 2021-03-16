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Bursa Tabip Odası’ndan doktorun maaşına Tıp Bayramı’nda haciz

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Giriş: 16.03.2021 15:08
Güncelleme:16.03.2021 15:09
Bursa'da görev yapan bir göz doktorunun maaşına Bursa Tabip Odası tarafından haciz konuldu. 14 Mart Tıp Bayramı'nda tebligatı alan doktor, neye uğradığını şaşırdı.

Tabip odası, '14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorun maaşına haciz koydurdu. Bursa'da yaşayan Üzeyir özlük, göz doktoru.

Pandemi sürecinde çeşitli nedenlerle Tabip Odası'nın aidatını ödeyemedi. Bin 129 liralık borç için maaşı haczedilen Doktor Üzeyir Özlük tepki gösterdi.

Doktor Üzeyir özlük Tabip Odası'nın hekimlerin sorunlarıyla ilgilenmediğini de belirtti.

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