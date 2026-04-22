Altında rekor beklentisi! İslam Memiş'ten flaş tahmin: 8 bin lirayı görecek

Piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararındayken, Finans Analisti İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarılar geldi. Küresel belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde piyasaları değerlendiren Memiş, özellikle altın yatırımcısını heyecanlandıracak bir rakam verdi. Memiş, Temmuz ve Ağustos aylarında gram altının 8 bin TL seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngördü.