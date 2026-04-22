Eskişehir'de şiddetli fırtına ve yağış

Sabah saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Kentte öğleden sonra fırtına ile beraber etkisini gösteren yağışlar gündelik hayatı zorlaştırdı. Bazı vatandaşlar uyarılar sebebiyle hazırlıklı olmasına rağmen sert bir şekilde esen fırtınadan etkilenerek yürümekte zorluk çekti. Hazırlıksız şekilde yakalanan vatandaşlar ise kendilerini çevre esnafının dükkanına attı. O esnada bazı esnafların fırtına sebebi ile dükkanlarını basan suları tahliye ettiği görüntülendi.