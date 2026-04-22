A Haber Dahiye’deki yıkımı görüntüledi

Lübnan ile İsrail arasında sağlanan 10 günlük ateşkesin ardından Dahiye bölgesine giren A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural ile kameraman Özden Kul, 8 Nisan’da gerçekleşen saldırıların bıraktığı ağır yıkımı gözler önüne serdi. Saldırıların doğrudan hedefi olmayan bir binada bile büyük tahribat oluşurken, 5 kişinin yaralandığı dairede füzelerin izleri, devrilmiş eşyalar ve yarım kalmış bir hayatın izleri “ateş hattının” soğuk gerçekliği olarak kayıtlara geçti.