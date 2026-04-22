Gülistan dosyasında gelişme! Yakın arkadaşı ifade verdi: İntihar olduğunu düşünmüyorum

Gülistan Doku soruşturması tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak da yine eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyada kritik bir gelişme yaşandı ve Gülistan’ın en yakın arkadaşı savcılıkta çarpıcı ifadeler verdi. Ayrıca Doku ailesinin avukatının Tuncay Sonel'in eşi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. A Haber Muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.