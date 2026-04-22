Gülistan Doku davası çözülüyor: "Eski vali olayı örtbas etmeye çalışmış"

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku olayında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. A Haber ekranlarına konuk olan Güvenlik Danışmanı Feramuz Erdin, dönemin Tunceli Valisi'nin nüfuzunu kullanarak cinayeti örtbas etmeye çalıştığını ve kamu görevlilerinin de bu suça iştirak ettiğini iddia etti. Erdin, 6 yıl sonra delil bulunma ihtimalini ve suça karışanlar arasında başlayan itiraf sürecini tüm çıplaklığıyla anlattı.