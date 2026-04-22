İngiltere’den tarihi karar: 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı!

İngiltere Parlamentosu, “Tütün ve Elektronik Sigara Yasa Tasarısı” üzerinde nihai mutabakata vararak 1 Ocak 2009 sonrası doğan çocukların hayat boyu sigara satın almasını yasaklayan düzenlemeyi yasalaşma aşamasına getirdi. Düzenleme, ülkede “dumansız nesil” hedefiyle atılan en kapsamlı halk sağlığı adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Yeni yasa ile Sağlık Bakanlığı, tütün ve nikotin ürünleri üzerinde geniş düzenleme yetkisine sahip olacak. Kraliyet onayının ardından yürürlüğe girmesi beklenen karar, kamuya açık alanlarda sigara kullanımına yönelik kısıtlamaları da ciddi şekilde genişletiyor.