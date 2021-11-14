Bulgaristan bu yıl 3. Kez sandık başında! Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir ilk

Bulgaristan'da bugün seçim heyecanı yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için halkın sandık başına giden ülkeden son durumu A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı. İlk kez bir Türk, Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı için aday. Mustafa Karadayı, Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Türkiye'de bu seçimlerde oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 350 bin 'çifte vatandaş' var. Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşları nerelerde oy kullanıyor? Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Edirne'den aktardı.

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