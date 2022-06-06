Buğday ve arpa alım fiyatı açıklandı! Üretici fiyatlara ne diyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarını açıklandı. Buğday alım fiyatı ton başına 7 bin 50 lira olacak. Peki çiftçiler memnun mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora değerlendirdi.

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