06 Haziran 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Buğday ve arpa alım fiyatı açıklandı! Üretici fiyatlara ne diyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarını açıklandı. Buğday alım fiyatı ton başına 7 bin 50 lira olacak. Peki çiftçiler memnun mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora değerlendirdi.