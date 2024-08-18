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Bu ağaç bir çok sektörün vazgeçilmezi olacak

Bu ağaç bir çok sektörün vazgeçilmezi olacak

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 13:29
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ilk defa, kısa sürede 15 metreye kadar büyüyen, hava temizleme özelliğinin yanı sıra kerestesi yatçılık başta olmak üzere mobilya sektöründe, çiçekleri ile arıcılık gibi birçok sektörde kullanılan 'Pavlonya' ağacı dikildi.
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