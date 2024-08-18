18 Ağustos 2024, Pazar
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Bu ağaç bir çok sektörün vazgeçilmezi olacak
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ilk defa, kısa sürede 15 metreye kadar büyüyen, hava temizleme özelliğinin yanı sıra kerestesi yatçılık başta olmak üzere mobilya sektöründe, çiçekleri ile arıcılık gibi birçok sektörde kullanılan 'Pavlonya' ağacı dikildi.