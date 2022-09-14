14 Eylül 2022, Çarşamba
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'Bozkurt Kemal' balonu patladı!
‘Bozkurt Kemal’ olarak sosyal medyada algı oluşturan CHP’nin ‘ülkücü’ toplantısının kurgu olduğu ortaya çıktı. Toplantıyı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapan Deniz Demir’in kurguladığı belirlendi.