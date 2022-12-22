Bozdağ'dan 'cinsel istismar' genelgesi! Başsavcılardan soruşturmaları titizlikle yürütmeleri istendi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına yönelik şiddet ile çocuklara yönelik özellikle cinsel istismar suçlarına ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütülmesi ve bu konulardaki soruşturmaların Adalet Bakanlığı'na bildirilmesine yönelik genelge yayınladı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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