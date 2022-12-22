22 Aralık 2022, Perşembe
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Bozdağ'dan 'cinsel istismar' genelgesi! Başsavcılardan soruşturmaları titizlikle yürütmeleri istendi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına yönelik şiddet ile çocuklara yönelik özellikle cinsel istismar suçlarına ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütülmesi ve bu konulardaki soruşturmaların Adalet Bakanlığı'na bildirilmesine yönelik genelge yayınladı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.