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Bozdağ'dan 'cinsel istismar' genelgesi! Başsavcılardan soruşturmaları titizlikle yürütmeleri istendi

A Haber
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Giriş: 22.12.2022 10:34
Güncelleme:22.12.2022 10:35
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına yönelik şiddet ile çocuklara yönelik özellikle cinsel istismar suçlarına ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütülmesi ve bu konulardaki soruşturmaların Adalet Bakanlığı'na bildirilmesine yönelik genelge yayınladı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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