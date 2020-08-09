Bordo Bereliler Azerbaycan'da! Gövde gösterisi

Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da sürdürdüğü geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta özel kuvvetler çeşitli operasyonlar icra etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği özel kuvvetler helikopterlerle araziye indirildi.

Özel kuvvetler tatbikat kapsamında zor arazi şartlarında stratejik ve askeri tesislere operasyon düzenleyerek hedefleri ele geçirdi.