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Borç yapılandırması… Seçim tarihi… İsveç… Kabine Erdoğan’ın başkanlığında toplanıyor

A Haber
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Giriş: 23.01.2023 08:38
Kabine Başkan Erdoğan'ın başkanlığıda toplanıyor. Gündemde önemli başlıklar var. Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırması için gözler Kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Borçların uzun vadelere bölünmesi ve ana paraya işleyen faizlerin büyük kısmının silinmesi bekleniyor. Ankara'nın gündemini A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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