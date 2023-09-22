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Bombalı saldırı engellendi! İzmir'deki operasyonda eylem hazırlığındaki 10 DEAŞ'lı yakalandı

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Giriş: 22.09.2023 16:44
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yönelik, İzmir Bornova’da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı" dedi.
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