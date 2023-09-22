22 Eylül 2023, Cuma
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Bombalı saldırı engellendi! İzmir'deki operasyonda eylem hazırlığındaki 10 DEAŞ'lı yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yönelik, İzmir Bornova’da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı" dedi.