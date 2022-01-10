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Bölücü terör örgütü PKK’ya operasyon! Sahte pasaport şebekesi çökertildi

A Haber
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Giriş: 10.01.2022 11:12
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya düzenlenen operasyonda; örgütün sözde “Özel Kuvvetler” biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen “Avareş Bozan” kod adlı T.A. ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.’ye sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı.
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