10 Ocak 2022, Pazartesi
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Bölücü terör örgütü PKK’ya operasyon! Sahte pasaport şebekesi çökertildi
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya düzenlenen operasyonda; örgütün sözde “Özel Kuvvetler” biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen “Avareş Bozan” kod adlı T.A. ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.’ye sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı.