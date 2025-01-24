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Bolu itfaiyesinin raporuna A Haber ulaştı! Yangın o noktada başlamı��

Bolu itfaiyesinin raporuna A Haber ulaştı! Yangın o noktada başlamış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.01.2025 00:32
Bolu’nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti, otelin tamamı kullanılamaz hale geldi. Yangının mutfak restoranında başladığı tespit edilirken, Bolu Belediyesi’nin olaydan yalnızca 19 gün önce restorana 'yangın yeterlilik belgesi' verdiği ortaya çıktı. CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “Kartalkaya yetki alanım değil” açıklaması tepki çekerken, bilirkişi raporu yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere bekleniyor. İtfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarında 50’den fazla kişiyi tahliye etti, ancak olay sonrası ölü ve yaralı bilgisi belirsizliğini koruyor. Rapora dair detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında aktardı.
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Bolu itfaiyesinin raporuna A Haber ulaştı! Yangın o noktada başlamış
Bolu itfaiyesinin raporuna A Haber ulaştı!
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