Boğaz'dan içler acısı görüntü! CHP'li İBB müdahale etmeyince kirlilik ayyuka çıktı

CHP'li İBB, İstanbul'a yazık etmeye devam ediyor. Haliç'te yaşanan kirliliğe karşı herhangi bir aksiyon alamayan CHP, Riva ve Küçükçekmece göllerindeki kirliliğe de çözüm bulamamıştı. Aynı İBB, tıpkı Haliç, Riva ve Küçükçekmece'de olduğu gibi Boğaz'ı da ihmal etti. Boğaz'da oluşan kirlilik yürekleri sızlattı. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan Boğaz'daki kirlilik tepkileri de beraberinde getirdi. Vatandaşlar, "Görünen o ki maalesef 25 sene öncesine geri dönüyoruz..Ah İstanbul ah! İnşallah tekrar toparlamak bi 25 sene daha almaz" ifadelerini kullandı ve CHP'li İBB'yi sert bir dille kınadı.