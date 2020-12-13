13 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Boğaz'dan içler acısı görüntü! CHP'li İBB müdahale etmeyince kirlilik ayyuka çıktı

Boğaz'dan içler acısı görüntü! CHP'li İBB müdahale etmeyince kirlilik ayyuka çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2020 22:01
CHP'li İBB, İstanbul'a yazık etmeye devam ediyor. Haliç'te yaşanan kirliliğe karşı herhangi bir aksiyon alamayan CHP, Riva ve Küçükçekmece göllerindeki kirliliğe de çözüm bulamamıştı. Aynı İBB, tıpkı Haliç, Riva ve Küçükçekmece'de olduğu gibi Boğaz'ı da ihmal etti. Boğaz'da oluşan kirlilik yürekleri sızlattı. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan Boğaz'daki kirlilik tepkileri de beraberinde getirdi. Vatandaşlar, "Görünen o ki maalesef 25 sene öncesine geri dönüyoruz..Ah İstanbul ah! İnşallah tekrar toparlamak bi 25 sene daha almaz" ifadelerini kullandı ve CHP'li İBB'yi sert bir dille kınadı.
CHP'li İBB, Boğaz'daki kirliliğe müdahale etmedi!
CHP'li İBB, Boğaz'daki kirliliğe müdahale etmedi!
Onlar bizi vurmadan biz onları vuracağız
"Onlar bizi vurmadan biz onları vuracağız"
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Erdoğan'dan şampiyona tebrik
Erdoğan'dan şampiyona tebrik
Bakan Koca'dan CHP'li vekilin iddiasına yanıt
Bakan Koca'dan CHP'li vekilin iddiasına yanıt
İtalyan Başhekim A Haber'e konuştu
İtalyan Başhekim A Haber'e konuştu
İstihbarat raporunda Ermenistan Yunanistan FETÖ ve PKK detayı
İstihbarat raporunda Ermenistan Yunanistan FETÖ ve PKK detayı
Terör örgütü PKK bitme noktasında! Önümüzdeki baharda...
Terör örgütü PKK bitme noktasında! Önümüzdeki baharda...
Ermenistan Dağlık Karabağ'daki ateşkesi nasıl ihlal etti?
Ermenistan Dağlık Karabağ'daki ateşkesi nasıl ihlal etti?
Kira düzenlemesi nasıl olacak?
Kira düzenlemesi nasıl olacak?
Tacize neden sessizler?
Tacize neden sessizler?
Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki!
Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki!
Daha Fazla Video Göster