Boğaz'da kaçak villaya soruşturma! Bakan Kurum: Bakanlığımız inşaatı mühürlemiştir

İstanbul Üsküdar'daki Vaniköy'de örgüt elebaşı Adnan Oktar'a ait villanın yıkımı yapıldı. Bir Rus iş insanı tarafından satın alındığı iddia edilen ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluğundaki bölgede başlayan villa inşaatı tepki çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın harekete geçmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç izinsiz yapıyla ilgili olarak resen soruşturma başlatıldığı açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kaçak yapıyla ilgili İBB'ye tepki gösterdi.

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