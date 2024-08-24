24 Ağustos 2024, Cumartesi
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Boğaz'da kaçak villa için kıyım! A Haber görüntüledi
İBB'nin verdiği 'onarım' izniyle Rus işadamının Üsküdar Vaniköy'de yaptığı kaçak villadaki inşaat çalışmaları sırasında büyük bir ağaç katliamı gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Villanın bulunduğu arazide sertifikalı yaklaşık 100 kayın ağacının kesildiği belirtiliyor.