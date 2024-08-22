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Boğaz’da izinsiz inşaata soruşturma! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklama

Boğaz’da izinsiz inşaata soruşturma! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklama

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.08.2024 13:25
Üsküdar Vaniköy'de ormanlık arazi içerisinde yapılan izinsiz villa inşaatı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.
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