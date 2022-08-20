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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İstanbul'da: Türkiye'ye teşekkür ederim | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalar

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Giriş: 20.08.2022 16:34
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Bakan Akar, "Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir ve bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz." dedi. BM Genel Sekreteri Guterres ise, (Türkiye'ye) Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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