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24.09.2019

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda BM'ye meydan okuyan lider Recep Tayyip Erdoğan

New York'ta tarihi bir konuşmaya imza atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Zirvesi'nde "dünya beşten büyüktür" diyerek insanlığın vicdanı olmaya devam ediyor. İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından sosyal medyadan paylaşılan; Başkan Erdoğan'ın 2014'ten günümüze kadar tüm dünyaya "dünya beşten büyüktür" diyerek Birleşmiş Milletlerin iki yüzlü tutumu ve adaletsizliğini seslendiği o anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma tüm dünyada yine yankı uyandırdı.

2014 yılından günümüze kadar tüm dünyaya "dünya beşten büyüktür" diye seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o anlarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından paylaştı.

"BM'DE BM'YE MEYDAN OKUYAN LİDER"

"BM'de BM'ye meydan okuyan lider" alt yazısıyla paylaşılan videoyu Altun, şu sözlerle tamamladı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan "dünya beşten büyüktür" diye haykırmaya, insanlığın vicdanı olmaya devam ediyor.

Neden? Çünkü mevcut uluslararası düzen küresel barış ve güvenliği temin edemiyor, insanlığa adil bir yönetim imkanı sunamıyor. "

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