22 Kasım 2021, Pazartesi
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Birleşik Arap Emirlikleri’nden önemli ziyaret! BAE Prensi Muhammed bin Zayed Türkiye’ye geliyor | İşte Zayed'in çantasındaki başlıklar
Son dakika haberi... Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed'in Türkiye ziyareti netleşti. Zayed, Çarşama günü kalabalık bir heyetle Ankara'da olacak. Gündemde hangi konular var? Zayed'in çantasında hangi konular var? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.