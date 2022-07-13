Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni dönem! 3 bakan geliyor

İstanbul'da bugün iki önemli toplantı var. Birleşik Arap Emirlikleri ile Dolmabahçe'de önemli bir toplantı gerçeklmeştirilecek. Diğeri ise Karadeniz'de tahıl koridoru için öncü masa bugün İstanbul'da kurulacak. Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den askeri heyetlerin koridor planına son şeklini vereceği istişare toplantılarına, Birleşmiş Milletler'den de katılım olacak. Her iki gelişmenin de ayrıntılarını A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

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