18 Mayıs 2022, Çarşamba
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BirGün'ün yalanını mahkeme tescilledi! Bayraktar'a 200 bin TL tazminat ödeyecekler
BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, BirGün gazetesinin kendilerini hedef alan haberine ilişkin açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Mahkeme kararına göre; BirGün, Bayraktar ailesine 200 bin lira ödeyecek. Karar sonrası Haluk Bayraktar "Tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz." dedi.