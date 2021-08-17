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Birgün yazarı Timur Soykan'dan Türkiye'ye çirkin iftira: Suriye'de çocukları öldürdü

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Giriş: 17.08.2021 15:17
CHP'nin kanalı Halk TV'de, 'Türkiye çocukları öldürüyor' iftirası atıldı. Katil Esad yanlısı Birgün Gazetesi yazarı Timur Soykan, Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında "Suriye'de binlerce çocuğun ölmesine, kadının ölmesine, insanın ölmesine neden olduk" ifadelerini kullanarak Suriye'nin kuzeyini terörden arındıran Türkiye'ye çirkin bir iftirada bulundu.
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