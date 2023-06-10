Bir post-truth örneği: Gizemli maden! Hayali restoran nasıl 1 numara oldu?

Gerçekte hiç var olmayan bir restoran, o restoranda yemek yediğini iddia eden insanların oylamasıyla nasıl Londra'da bir numaralı mekan oldu Gerçekte hiç var olmayan bir maden, nasıl ülke gündemine yerleşti? Bunlar post-truth çağını yani gerçeğin ötesine geçildiğini anlatan en iyi örnekler. Pst-truth nedir ve post-truth ile kitleler nasıl etkilendi? İşte A Haber ekiplerinden Nasuh Özer'in hazırladığı Analiz Haber…

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