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Bir post-truth örneği: Gizemli maden! Hayali restoran nasıl 1 numara oldu?

A Haber
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Giriş: 10.06.2023 12:04
Gerçekte hiç var olmayan bir restoran, o restoranda yemek yediğini iddia eden insanların oylamasıyla nasıl Londra'da bir numaralı mekan oldu Gerçekte hiç var olmayan bir maden, nasıl ülke gündemine yerleşti? Bunlar post-truth çağını yani gerçeğin ötesine geçildiğini anlatan en iyi örnekler. Pst-truth nedir ve post-truth ile kitleler nasıl etkilendi? İşte A Haber ekiplerinden Nasuh Özer'in hazırladığı Analiz Haber…
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