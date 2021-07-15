Bir Ömer çıkar haini alnından vurur! Vatan Ömer Başçavuşa minnettar

Ömer Halisdemir. Soyadı gibi halis demirden yapılmış yüreği vardı o kahramanın. O gece, vatan haini general Semih Terzi'yi, alnının tam ortasından vurdu. O gece düşmana ilk kurşunu o sıktı. Onun öyküsünü çok sık duydunuz bugüne dek. Ama o kahramanın öyküsü, ne kadar anlatılırsa anlatılsın eksik kalıyor. Ve kelimeler yettiğince o eksikliği gidermek gerekiyor. İşte kelimelerin yettiği kadarıyla, Ömer Halisdemir'in öyküsü.

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