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Bir Ömer çıkar haini alnından vurur! Vatan Ömer Başçavuşa minnettar

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Giriş: 15.07.2021 08:48
Güncelleme:15.07.2021 08:48
Ömer Halisdemir. Soyadı gibi halis demirden yapılmış yüreği vardı o kahramanın. O gece, vatan haini general Semih Terzi'yi, alnının tam  ortasından  vurdu. O gece düşmana ilk kurşunu o sıktı. Onun öyküsünü çok sık duydunuz bugüne dek. Ama o kahramanın öyküsü, ne kadar anlatılırsa anlatılsın eksik kalıyor. Ve kelimeler yettiğince o eksikliği  gidermek gerekiyor. İşte kelimelerin yettiği kadarıyla, Ömer Halisdemir'in  öyküsü.
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