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Bir kahramanlık türküsü: Mehmetçik! Milli Savunma Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden yeni yıl videosu

İHA
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Giriş: 31.12.2023 11:49
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni yıl nedeniyle bir video paylaştı. Nefes kesen anlar izleyenleri duygulandırdı. Paylaşılan görüntülerde "Bir parçası olduğumuz milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yeni yılı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı. İşte o görüntüler...
Bir kahramanlık türküsü: Mehmetçik BİR KAHRAMANLIK TÜRKÜSÜ: MEHMETÇİK

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Bir kahramanlık türküsü: Mehmetçik
Bir kahramanlık türküsü: Mehmetçik
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