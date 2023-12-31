Bir kahramanlık türküsü: Mehmetçik! Milli Savunma Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden yeni yıl videosu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni yıl nedeniyle bir video paylaştı. Nefes kesen anlar izleyenleri duygulandırdı. Paylaşılan görüntülerde "Bir parçası olduğumuz milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yeni yılı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı. İşte o görüntüler...