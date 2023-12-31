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Bir kahramanlık türküsü: Mehmetçik! Milli Savunma Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden yeni yıl videosu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni yıl nedeniyle bir video paylaştı. Nefes kesen anlar izleyenleri duygulandırdı. Paylaşılan görüntülerde "Bir parçası olduğumuz milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yeni yılı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı. İşte o görüntüler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 11:50
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Bir kahramanlık türküsü: Mehmetçik! Milli Savunma Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden yeni yıl videosu

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yeni yıl videosu paylaştı.

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Bir kahramanlık türküsü: Mehmetçik! Milli Savunma Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden yeni yıl videosu

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ilişkin görüntüler yer aldı.

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Bir kahramanlık türküsü: Mehmetçik! Milli Savunma Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden yeni yıl videosu

İşte videoda kullanılan ifadeler ve tüyleri diken diken eden görüntüler;

Karlı dağların ötesinden seslenen bir rüzgarın sesidir Mehmetçik.

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Bir kahramanlık türküsü: Mehmetçik! Milli Savunma Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden yeni yıl videosu

Gökyüzünün maviliklerinin arasından bembeyaz buluttur nefesi.

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Bir kahramanlık türküsü: Mehmetçik! Milli Savunma Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden yeni yıl videosu