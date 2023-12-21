Binlerce yabancı asker Gazze’de! İşte Gazze’deki yabancı uyruklu İsrail askeri sayısı

Gazze Şeridi'nde binlerce sivili katleden İsrail'e dünyanın birçok bölgesinden getirilen paralı askerler destek veriyor. Son olarak Ukraynalı paralı askerlere ait görüntüler ortaya çıktı. İsrail ordusu ise Gazze'de savaşan yabancı uyruklu askerlerin sayısını açıkladı.

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