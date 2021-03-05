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Bingöl'deki 11 şehidimizin yarım kalan hikayeleri... Kahraman Mehmetçikler anısına...

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Giriş: 05.03.2021 21:34
Güncelleme:05.03.2021 21:42
Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopterin düşmesi sonucu 11 askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye'nin canını yakan kaza sonrası geriye şehitlerimizin hatıraları kaldı...  Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy), Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin), Albay Şentürk Aydınyer (Kars), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra), Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat), Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale), Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of), Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar), Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar), Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı) ve Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya) başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz... İşte kahraman şehitlerimizden geriye kalan hikayeleri...
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