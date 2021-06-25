25 Haziran 2021, Cuma
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Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde korkutan deprem! Vali Kadir Ekinci A Haber'e konuştu
AFAD duyurdu. Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğü 5,3 olarak açıkladı. Bingöl Valisi Kadir Ekinci A Haber'e özel yaptığı açıklamada deprem sonrasında şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...