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Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde korkutan deprem! Vali Kadir Ekinci A Haber'e konuştu

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Giriş: 25.06.2021 22:02
AFAD duyurdu. Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğü 5,3 olarak açıkladı. Bingöl Valisi Kadir Ekinci A Haber'e özel yaptığı açıklamada deprem sonrasında şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde korkutan deprem! Vali Kadir Ekinci A Haber'e konuştu
Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde korkutan deprem! Vali Kadir Ekinci A Haber'e konuştu
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