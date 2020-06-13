Bilim Kurulu üyesi A Haber canlı yayınında uyardı: 1 kişi 50 kişiye virüs bulaştırıyor |Video

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, Türkiye'deki son vaka sayılarını canlı yayında değerlendirdi. 1 Haziran itibariyle kontrollü normalleşme sürecinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Hasöksüz, alınan önlemlere uyulmuş olsaydı bugün 400-500 seviyelerine gerilemiş olacağını söyledi. Bilim Kurulu üyesi ölü sayılarındaki düşüşün erken tanı ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmasına bağladı. Hasöksüz, toplu düğün, nişan, asker uğurlama gibi törenlerde dikkat edilmesi gerektiğini, virüsün bulaştırıcı etkisini kaybetmediğini 1 kişinin 50 kişiyi enfekte etmeye devam ettiğini ifade etti. 'Virüsle şaka olmaz' diyen Hasöksüz, maske, mesafe ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, Türkiye'deki son vaka sayılarını canlı yayında değerlendirdi. 1 Haziran itibariyle kontrollü normalleşme sürecinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Hasöksüz, alınan önlemlere uyulmuş olsaydı bugün 400-500 seviyelerine gerilemiş olacağını söyledi.

Bilim Kurulu üyesi ölü sayılarındaki düşüşün erken tanı ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmasına bağladı.

VİRÜSLE ŞAKA OLMAZ! 1 KİŞİ 50 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR

Hasöksüz, toplu düğün, nişan, asker uğurlama gibi törenlerde dikkat edilmesi gerektiğini, virüsün bulaştırıcı etkisini kaybetmediğini 1 kişinin 50 kişiyi enfekte etmeye devam ettiğini ifade etti. 'Virüsle şaka olmaz' diyen Hasöksüz, maske, mesafe ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyardı.