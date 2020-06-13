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Bilim Kurulu üyesi A Haber canlı yayınında uyardı: 1 kişi 50 kişiye virüs bulaştırıyor |Video
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, Türkiye'deki son vaka sayılarını canlı yayında değerlendirdi. 1 Haziran itibariyle kontrollü normalleşme sürecinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Hasöksüz, alınan önlemlere uyulmuş olsaydı bugün 400-500 seviyelerine gerilemiş olacağını söyledi.
Bilim Kurulu üyesi ölü sayılarındaki düşüşün erken tanı ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmasına bağladı.
VİRÜSLE ŞAKA OLMAZ! 1 KİŞİ 50 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR
Hasöksüz, toplu düğün, nişan, asker uğurlama gibi törenlerde dikkat edilmesi gerektiğini, virüsün bulaştırıcı etkisini kaybetmediğini 1 kişinin 50 kişiyi enfekte etmeye devam ettiğini ifade etti. 'Virüsle şaka olmaz' diyen Hasöksüz, maske, mesafe ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyardı.