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Bilal Erdoğan: Bu millet Mescid-i Aksa’yı özgünleştirecek

Bilal Erdoğan: Bu millet Mescid-i Aksa'yı özgünleştirecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.01.2025 09:56
İstanbul, yeni yılın ilk gününde tarihin en büyük gösterilerinden birine sahne oluyor. Sabah namazı sonrası binlerce vatandaş şehitlere rahmet Filistin’e destek amaçlı Galata Köprüsü'nde toplandı. Alanda konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan "İnşallah bu millet bu ümmet tarihte yaptığı gibi bugün de Mescid-i Aksa’yı özgürleştirecektir Allah’ın izniyle. Buradan bu muhteşem topluluğun içerisinden bu Müslüman sabahtan Gazze’ye Suriye’ye sesleniyorum. Biz buradayız." dedi.
Bilal Erdoğan: Bu millet Mescid-i Aksa’yı özgünleştirecek
Bilal Erdoğan: Bu millet Mescid-i Aksa’yı özgünleştirecek
Bilal Erdoğan: Bu millet Mescid-i Aksa'yı özgünleştirecek
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