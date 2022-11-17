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Bilal Erdoğan 15 Temmuz gecesini ilk kez anlattı: İhanetine ailecek direndik

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Giriş: 17.11.2022 13:35
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını ilk defa açıkladı. Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın Marmaris’ten İstanbul’a gelmesi, tankın üstüne çıkmaktan daha riskliydi. Tank değil savaş uçağının karşısına çıkmak gibi bir şey yapmış oldu." dedi.
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