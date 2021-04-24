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Biden’ın skandal açıklamalarının ardından bu gecenin önemine dikkat çekti! ‘’Kimler susuyor ona bakmak lazım’’

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Giriş: 24.04.2021 22:12
ABD Başkanı Joe Biden’ın skandal ‘soykırım’ ifadesini A Haber ekranlarında değerlendiren İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Biden’ın skandal ifadelerine verilecek reaksiyonun çok önemli olduğunun altını çizerek, ‘’bu gece hangi siyasiler, hangi gazeteciler susuyor, ona bakmak lazım.’’ dedi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Bu karar Türkiye'nin NATO ile olan ilişkisinde de önemli bir sürece bizi götürüyor. Ya çok gerilecek ilişkiler ya da bunun neticesinde Türkiye çok daha güçlenerek çıkacak. İki tane seçenek görüyorum ben; ya çok gerileceğiz ya da çok güçlenerek çıkacağız, onun için kararlı olmak lazım.

''BU GECE HANGİ SİYASİLER SUSACAK ONA BAKMAK LAZIM''

İçerideki tepkilere bakalım. İçeride bu gece kim ne diyor ona iyi bakmamız lazım. Bu gece hangi siyasiler susuyorlar, hangi siyasiler konuşuyorlar? Hangi gazeteciler buna tepki veriyor, hangi gazeteciler susuyor? Bu gece Türkiye kamuoyunun uyumaması lazım.

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