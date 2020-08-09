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Beyrut'ta protestocular caddeleri ateşe verdi

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Giriş: 09.08.2020 11:57
Son dakika haberi... Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki feci patlamanın ardından protestocular hükümeti sorumlu tutup sokaklara döküldü. Protestocular sokakları aleve verdi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Gülçin Kazan, canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki feci patlamanın ardından protestocular hükümeti sorumlu tutup sokaklara döküldü. Protestocular sokakları aleve verdi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Gülçin Kazan, canlı yayında aktardı.

Patlamanın ardından Lübnan’da son durum ne? A Haber ekibi Beyrutta PATLAMANIN ARDINDAN LÜBNAN'DA SON DURUM NE? A HABER EKİBİ BEYRUT'TA
Beyrut’ta halk sokaklara döküldü! Protestocular patlamadan hükümeti sorumlu tuttu BEYRUT'TA HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ! PROTESTOCULAR PATLAMADAN HÜKÜMETİ SORUMLU TUTTU

Protestocular caddeleri ateşe verdi
Protestocular caddeleri ateşe verdi
A Haber ekibi Beyrut'ta
A Haber ekibi Beyrut'ta
Beyrut’ta halk sokaklara döküldü
Beyrut’ta halk sokaklara döküldü
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