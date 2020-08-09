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Beyrut'ta protestocular caddeleri ateşe verdi
Son dakika haberi... Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki feci patlamanın ardından protestocular hükümeti sorumlu tutup sokaklara döküldü. Protestocular sokakları aleve verdi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Gülçin Kazan, canlı yayında aktardı.
Son dakika haberi... Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki feci patlamanın ardından protestocular hükümeti sorumlu tutup sokaklara döküldü. Protestocular sokakları aleve verdi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Gülçin Kazan, canlı yayında aktardı.